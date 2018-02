Montesilvano, ottenuti i finanziamenti per la nuova scuola materna

L'avviso pubblico al quale il Comune di Montesilvano ha partecipato è andato a buon fine. Un finanziamento sostanzioso che sarà destinato alla costruzione di un nuovo plesso scolastico. Dall'INAIL, attraverso fondi messi a disposizione dal MIUR, sono in arrivo ben 600.000 euro che verranno utilizzati per la realizzazione di un asilo nido nella scuola dell'infanzia di via Sospiri. I lavori sono stati già appaltati alla ditta MAR srl ed avranno inizio a partire dalla prossima settimana.

Il progetto architettonico prevede quattro aule, una sala per le attività psicomotorie, spazi didattici e aree riservate per i docenti e per gli alunni. In più una mensa con cucina interna e ampie vetrate con affaccio sugli spazi comuni che con la bella stagione saranno attrezzati per varie attività all'aperto.

L'intero edificio sarà dotato di un efficiente impianto termico e climatizzato in grado di garantire il massimo confort riducendo i consumi. Questo il commento dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Parlione: