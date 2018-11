Sclerosi Multipla, quali sono gli strumenti a disposizione per mantenere il posto di lavoro?

Il diritto all’inserimento in ambito lavorativo, come quello del diritto al suo mantenimento, sono richieste fondamentali per tutte le persone con Sclerosi Multipla.

È tematica sempre più urgente, tanto da essere inclusa nella “Carta dei diritti”, lo strumento attraverso cui chiunque, coinvolto nella Sclerosi Multipla, può riconoscere i propri diritti e agirli al fine di mettere in atto tutte le strategie che servono a superare gli ostacoli quotidiani e per dare il meglio di sé.

L’evento gratuito, organizzato da Aism Pescara, è aperto alla cittadinanza e si terrà il 1° dicembre.

La sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore e viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di SM pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni.

Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. A oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

Chi è Aism

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme con la sua Fondazione, è l’unica organizzazione in Italia che da 50 anni interviene a 360° sulla sclerosi multipla per promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica, promuovere ed erogare servizi sanitari e sociali nazionali e locali, rappresentare e affermare i diritti dei 118mila italiani colpiti dalla malattia affinché siano pienamente partecipi e autonomi.

Nella nostra città una sezione Aism sempre aperta che garantisce servizi, supporto informativo e di orientamento alle persone con sclerosi multipla del nostro territorio.