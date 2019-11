Sciopero treni il 29 novembre, disagi in vista per i viaggiatori

Treni a rischio per uno sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'astensione dal lavoro è prevista dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 29 novembre.

Come fa sapere Trenitalia, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrenza mentre per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Informazioni: call center Trenitalia 892021 e Numero Verde 800 892021 (attivo dalle ore 9:00 di giovedì 28 alle ore 22:00 di venerdì 25 ottobre 2019).

Mentre basta cliccare su QUESTO LINK per la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti.