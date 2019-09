Stalli assegnati ai colleghi di Chieti, sciopero dei tassisti di Pescara all'aeroporto d'Abruzzo

Sciopero in atto oggi, lunedì 9 settembre, da parte dei tassisti di Pescara aderenti al CoTaPe - Ugl che non forniranno servizi agli utenti dell'aeroporto d'Abruzzo.

Il motivo dell'astensione dal lavoro è per protestare contro il decreto del presidente Marco Marsilio, che assegna ai tassisti di Chieti due stalli all'interno dello scalo aeroportuale.

Questa la dichiarazione di Salvatore Lovaglio, presidente dei tassisti pescaresi:

«Quanto stabilito è una decisione non accettabile che mortifica i lavoratori del settore Taxi di Pescara e permette ai tassisti teatini di prendere clienti sul territorio comunale del capoluogo Adriatico violando le vigenti leggi, a seguire passeremo dalla protesta alle vie legali nelle sedi più opportune».

«Lo sciopero», aggiunge Gianna De Amicis, segretario regionale Ugl Abruzzo, «è stato organizzato dagli iscritti al CoTaPe-Ugl Pescara dopo aver seguito la prevista procedura di raffreddamento alll'organo di garanzia».