Sciopero regionale del trasporto pubblico locale il 16 settembre

Proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale abruzzese per il prossimo 16 settembre. La mobilitazione, che interesserà tutte le aziende operanti nel tpl, è stata indetta dai segretari regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl autoferrotranvieri e Orsa Trasporti Abruzzo.

“Lo sciopero regionale del prossimo 16 settembre sarà determinante anche per la salvaguardia del Ccnl Autoferrotranvieri che è pesantemente messo in discussione dal capitolato tecnico, relativo alle sub concessioni, pubblicato da Tua SpA”.