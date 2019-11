Sciopero del personale di volo: stop di 4 ore, aerei a rischio

ciopero Enav lunedì 25 novembre 2019: voli a rischio per tutta la giornata. La società che si occupa di gestire i servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, l'Enav, ha annunciato uno sciopero di 24 ore, dalla mezzanotte alle ore 24 di lunedì 25 novembre. La protesta è stata indetta dai sindacati di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, UGL-TA, Assivolo Q.

Sciopero Enav lunedì 25 novembre 2019: aeroporti e orari

Oltre al “braccia incrociate” nazionale per le 24 ore di lunedì 25 novembre, che riguarderà i controllori di volo, è prevista, sempre in quella giornata ma soltanto per quattro ore (dalle 13 alle 17), anche una protesta locale in alcuni aeroporti, tra cui quello di Pescara (Ugl-Ta).

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, Enav conferma che, nonostante lo sciopero, verranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.