Slittano ulteriormente le scadenze per la tassa di occupazione del suolo pubblico

Slittano ulteriormente le scadenze di pagamento della Cosap, tassa di occupazione del suolo pubblico. Lo ha deliberato la giunta comunale. Gli operatori si sarebbero trovati a pagare, il 30 giugno 2020, 2 rate (quelle del 31 gennaio e del 31 marzo), oltre alla terza che scade il 31 luglio prossimo, e ciò avrebbe messo in seria difficoltà una categoria economica già fortemente provata.

Le nuove modalità di pagamento sono state così ridefinite:

- per chi deve pagare in un'unica soluzione prorogato al 31 luglio il termine di scadenza ordinariamente previsto per il 31 gennaio 2020, già oggetto di due rinvii rispettivamente al 31 marzo, e al 30 giugno 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- per chi può pagare a rate c'è il seguente calendario: