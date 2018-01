A San Donato i lavori di collegamento della rete di acque bianche, importo 387.173 euro

Partito oggi il secondo lotto dei lavori di collegamento delle condotte delle acque bianche alla rete fognaria in via Tirino e vie limitrofe. L’intervento che prevede un importo di lavori già soggetto a ribasso di 387.173 euro, è stato presentato oggi dal sindaco Marco Alessandrini, dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, dal consigliere Pierpaolo Zuccarini che ha seguito il progetto, dall’architetto Massimo Cantagallo per il Settore Lavori Pubblici.

Sono al capolinea i lavori della riviera sud, il Comune sta finendo le caditoie lato mare, per un investimento di 1 milione di euro. Questo di San Donato è il secondo intervento: con la prima parte dei lavori è stato realizzato un impianto di sollevamento impiegando un importo di 350.000 euro, questi lavori consisteranno invece nella realizzazione di due condotte da 800 millimetri sui primi 500 metri lineari e da 600 per i restanti 300 metri da coprire che si biforcano si via Colle Carullo e via San Donato e poi su via Tirino.

Da via Colle Carullo a via Tirino, il Comune colletterà tutte le acque che confluiscono su un impianto di sollevamento su cui sono installate 4 elettropompe che hanno una portata ciascuna di 75 litri al secondo per una capacità complessiva dell’impianto pari a 300 litri al secondo. Queste saranno sollevate fino a via Rio Sparto e poi condotte al fiume. I lavori dureranno circa 150 giorni di realizzazione. Sarà la ditta Appalti Engineering a eseguire i lavori per la Adriatica Strade di Termoli.