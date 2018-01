Saldi a Pescara: bene l'abbigliamento, male gli altri settori

Saldi con esiti molto diversi nel primo week end di offerte a Pescara. Lo ha fatto sapere la Confcommercio dopo aver ricevuto i primi pareri dei commercianti associati che hanno tracciato un bilancio dei primi giorni di saldi invernali.

Se da un lato il settore dell'abbigliamento e calzature sembra essere soddisfatto, male invece tutti gli altri settori commerciali, anche se ovviamente è presto per fare bilanci considerando che le promozioni proseguiranno ancora per diverse settimane. Gli operatori, in modo unito, continuano a criticare la scelta di anticipare la data dei saldi all'inizio di gennaio, in quanto troppo vicina alle festività chiedendo che possa essere posticipata almeno a fine gennaio.

No secco anche alle domeniche ecologiche senz'auto che rischierebbero, a detta di Confcommercio, di penalizzare pesantemente soprattutto i negozianti nelle zone interessate dall'interdizione al traffico.