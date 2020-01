Commercio, saldi invernali al via a Pescara: ecco il decalogo del Codacons

Saldi invernali 2020 in Abruzzo al via a partire da domani, sabato 4 gennaio.

Tutto pronto dunque per la caccia all'affare subito dopo Natale anche a Pescara e nella nostra provincia.

Il periodo dedicato a sconti e offerte durerà 60 giorni ovvero fino al prossimo 3 marzo, ultimo giorno per poter effettuare spese a prezzi decisamente convenienti.

Ecco il decalogo del Codacons con i 10 consigli d'oro per evitare fregature durante i saldi e fare acquisti in tutta sicurezza: