Saldi invernali, al via il 5 gennaio in Abruzzo: budget di 143 euro a persona

Tutto pronto per i saldi invernali 2018, sui quali commercianti ed associazioni di categoria ripongono molte speranza in termini di incassi. In alcune regioni italiane i saldi sono già partiti, mentre in Abruzzo inizieranno sabato 5 gennaio. Confcommercio ha diffuso alcuni dati e stime a livello nazionale riguardanti le promozioni che prevedono sconti dal 15 al 70%.

Il budget destinato ai saldi per ogni cittadino è in media di 143 euro, per un giro d'affari complessivo di 5.2 miliardi di euro.

La spesa per gli acquisti in saldo per valore – secondo le nostre stime – sarà leggermente inferiore a quella dell'anno scorso, ma in linea con il momento. Il vero vantaggio sarà per i consumatori non vedere i prezzi dei negozi, dal primo gennaio, con l'Iva al 25%. Il Governo ha fatto bene ad ascoltarci, sterilizzando le clausole di salvaguardia, ma se vogliamo veramente uscire dal tunnel occorre un maggior sforzo, coraggio e determinazione per ridurre la pressione fiscale, ancora troppo elevata per imprese e famiglie

Ha dichiarato l'associazione, che ricorda come sia la prova dei capi che il cambio non siano obbligatori per legge ma sono lasciati alla discrezionalità del negoziante. Obbligatorio invece esporre il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.