Posticipati i saldi estivi in Abruzzo, ecco quando partiranno le offerte di fine stagione

È stata posticipata la data per l'inizio dei saldi estivi in Abruzzo.

La decisione, presa presa all’unanimità dagli assessori regionali alle Attività economiche e produttive in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, scaturisce dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Con una determinazione regionale del 20 maggio viene deciso lo spostamento dei saldi estivi dal 4 luglio all'1 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Lo spostamento dei saldi potrà consentire a tutte le attività che a causa del lockdown hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali», fanno sapere dalla Regione, «andando incontro al comparto commerciale che ha subito la chiusura imposta dal Coronavirus, permettendo, altresì, anche ai consumatori di potersi riappropriare della "normalità" che durante questa pandemia è venuta meno».