Aeroporto d'Abruzzo, l'assessore Febbo: "Bilancio sano, Saga non a rischio"

La Saga, la società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, non rischia una crisi di liquidità.

A rassicurare sul futuro dello scalo aeroportuale è l'assessore regionale Mauro Febbo.

In questo modo Febbo replica a quanto affermato ieri dal capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci che paventava una possibile crisi di liquidità per la Saga.

Questo quanto dichiara invece Febbo:

«La Saga non rischia nessuna crisi di liquidità, gode di ottima salute e la Regione lavora in sintonia ai vertici della società al fine di mettere in campo una seria e intelligente programmazione turistica dell’aeroporto. Inoltre, ai più distratti, ricordo non solo che il bilancio della Saga è sano ed è stato già approvato dalla stessa società ma anche che verrà ratificato dalla Regione appena dopo il 17 settembre, all’indomani del primo Consiglio regionale utile. In quell'occasione verrà destinata alla Saga la somma di un milione e 160 mila euro tra l’altro già prevista in bilancio. L’aeroporto d’Abruzzo cresce sempre di più e nostro obiettivo sarà quello di arrivare a un milione di passeggeri superando gli attuali 700 mila, nonostante la chiusura per ristrutturazione di Linate. Infatti, stiamo lavorando a delle nuove rotte italiane come Torino e Catania e altre destinazioni straniere come Mosca».