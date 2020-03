Ryanair sospende tutti i voli, nessun collegamento aereo dall'aeroporto d'Abruzzo

Sospesi anche gli ultimi voli in arrivo e partenza dall'aeroporto d'Abruzzo dopo la decisione di annullare tutti i voli italiani da parte di Ryanair a causa dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

La compagnia aerea irlandese ha infatti annunciato oggi, martedì 10 marzo, la decisione di annullare tutte le tratte italiane.

La sospensione è prevista fino al prossimo 8 aprile. Gli ultimi voli sono previsti il 12 (nazionali) e il 14 marzo (internazionali).

La decisione è stata assunta dopo che già ieri erano state decise le sospensioni dei voli verso Bergamo e Bucarest e questa mattina quello per Malta. Sospesi anche i voli per Milano Linate di Alitalia e per Catania di Volotea.

In sostanza, allo stato attuale, l'aeroporto non sarà più operativo non essendoci alcuna tratta attiva.