Riviera sud, tutti i parcheggi a pagamento a 2,5 euro: scatta la rivolta dei balneatori

Lungo la riviera sud tutti i posti auto attorno agli stabilimenti balneari saranno a pagamento a 2.50 euro giornaliere, e scatta la rivolta dei balneatori. A chiedere la riduzione immediata delle tariffe e la sosta gratuita in via Barbella è il presidente del Sib Confcommercio e consigliere comunale Riccardo Padovano.

Padovano ricorda come lo scorso anno i balneatori trovarono assieme al Comune la soluzione dei bus navetta dall'antistadio per portare i bagnanti lungo la riviera sud, con il piazzale compreso tra Lungomare Colombo e Via Barbella aveva una tariffa per la sosta giornaliera pari ad € 1,00 il sabato e la domenica e per 10 giorni continuativi a cavallo del Ferragosto, mentre l’altro piazzale adiacente Via Pepe era gratuito.

Tuttavia, dopo numerose vicissitudini ed a seguito di vari incontri di mediazione politica in cui io stesso ho proposto tariffe giornaliere di € 1,50 sui due piazzali compresi tra Via Pepe ed il Teatro D’Annunzio e gratuità dei parcheggi su Via Barbella (questi ultimi frutto del recupero di circa 180 posti auto sottratti dai lavori di riqualificazione di quel tratto di lungomare), oggi, con il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 21/06/2018, apprendo che tali parcheggi sono diventati a pagamento con una tariffa giornaliera pari a € 2,50 come anche i predetti due piazzali. Questo malgrado nella zona del Teatro D’Annunzio ci sia ancora un cantiere aperto, con notevole penalizzazione nei confronti dei Balneari coinvolti, e nonostante il Vice Sindaco Blasioli avesse garantito in più circostanze che i lavori sarebbero terminati entro il 15 giugno.

Padovano sottolinea infine le grosse penalizzazioni subite dai balneatori della riviera sud, chiedendo di revocare immediatamente la delibera di Giunta.