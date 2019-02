Stagione balneare, riunione tra i sindaci delle città costiere e le associazioni di categoria

Sindaci delle più importanti località costiere ed esponenti di varie associazioni di categoria si sono dati appuntamento a Montesilvano per tracciare una linea comune da seguire in vista dell'imminente stagione turistica.

Presenti alla riunione:

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia

Sabatino Di Girolamo, sindaco di Roseto degli Abruzzi

l'assessore di Tortoreto Giorgio Ripani

Luisa Russo in rappresentanza del Comune di Francavilla al Mare

Beta Costantini, consigliera comunale di Silvi Marina

l'avvocato Ottavio Di Stanislao per Assobalneari Confindustria

Daniela Renisi di AlberghiAmo

Mario Troisi della Confcommercio Pescara

Elio Di Giuseppe per conto di Fiba Confesercenti

Pietro Morelli del Sib Confcommercio

il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno

Quest'ultimo, padrone di casa, ha riferito ai suoi ospiti della mancanza di un coordinamento tra le varie municipalità e della necessità di stilare insieme una carta regionale dei servizi, sull'esempio di quella che la sua giunta ha prodotto.

Vanno potenziati le infrastrutture e gli assi di collegamento tra mare e montagna per poter creare una strategia di promozione unitaria attraverso percorsi naturalistici, enogastronomia ed una campagna pubblicitaria che valorizzi l'intera regione e non soltanto le singole località.

La portavoce di Francavilla indica invece come priorità gli interventi per contrastare il fenomeno dell'erosione della costa. In attesa di incontrare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, gli attori di questo tavolo di concertazione si raduneranno nuovamente per sottoporre all'attenzione dellEmiciclo un documento di proposta unitario.