Rischio idrogeologico e della costa, finanziati lavori anche nel Pescarese dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Eccoli nel dettaglio:

Questo è ciò che dichiara il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis:

“Si tratta di ulteriori interventi ritenuti prioritari dai servizi di Genio civile delle province di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara, finalizzati ad assicurare al territorio regionale un miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto idraulico e idrogeologico. Devo ringraziare il Dipartimento tutto ed in particolar modo il direttore, Emidio Primavera, insieme ai dirigenti Carlo Giovani, Carlo Misantoni e Vittorio Di Biase e tutti i loro collaboratori, per l’attenzione mostrata e la dedizione al lavoro in questo particolare momento di difficoltà che sta vivendo tutto il Paese”.