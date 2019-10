Rischio frane e alluvioni, finanziati due interventi nel Pescarese

Sono in totale 28 gli interventi in Abruzzo finanziati dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la mitigazione del rischio da frane e alluvioni.

Il totale delle risorse complessive ammonta a 3 milioni 105mila 642 euro.

A farlo sapere è il sottosegretario alla presidenza con delega alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis.

Il decreto, notificato alla Regione Abruzzo, è relativo al secondo stralcio del Fondo per la Progettazione. Gli interventi finanziati in questo secondo stralcio, individuati in ordine decrescente di punteggio nella graduatoria Rendis, vanno ad aggiungersi ai 27 già ammessi a finanziamento e convenzionati con le Amministrazioni comunali beneficiarie nello scorso mese di aprile. Con questa ulteriore assegnazione, si chiude definitivamente la fase di concertazione tra la Regione Abruzzo e il ministero che ha portato alla definitiva assegnazione dei fondi assegnati alla Regione Abruzzo, per complessivi 7 milioni 584 mila euro. L'attuazione operativa del programma è demandata al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Nello specifico, per 22 interventi di mitigazione del rischio da frana, il Dipartimento procederà alla formalizzazione delle Convenzioni alle Amministrazioni comunali, individuate quali enti attuatori, nei cui territori ricadono gli interventi.

Per la provincia di Pescara sono stati finanziati la mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento del versante nord del centro abitato di Rosciano con 121.989 euro e il consolidamento e messa in sicurezza del versante nord est del centro urbano di Serramonacesca con 20.158,50 euro.