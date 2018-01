Riqualificazione delle Periferie: in arrivo 770 mila euro per San Donato

Quasi 800 mila euro per riqualificare via Rubicone, nel cuore di San Donato. L'amministrazione comunale ha compiuto ieri un sopralluogo nel quartiere al quale hanno partecipato fra gli altri anche l'assessore con delega alla Riqualificazione delle Periferie Giacomo Cuzzi e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, nell'ambito del progetto che coinvolge le periferie cittadine.

PERIFERIE, IN ARRIVO 58 MILIONI DI EURO

Gli assessori hanno dichiarato:

“Dopo Fontanelle questo sarà un altro degli scenari del bando delle periferie. L'entità dell'intervento in questa area ammonta a 775.000 euro e oltre alla riqualificazione urbana si agirà in modo particolare su via Rubicone, che si trava in condizioni che necessitano interventi, lì si procederà al rifacimento dei marciapiedi, alla pavimentazione e pubblica illuminazione.

Verrà inoltre riqualificata la piazza che collega via Basento a via Rio Sparto con interventi di valorizzazione anche lì della pavimentazione e dell'arredo urbano, oltre all'illuminazione e alla rimodulazione dei giochi per i bambini e degli spazi dedicati allo sport che potranno essere fruiti sia da adulti che da ragazzi e più piccoli.

In un'altra area verrà realizzato anche un campo sportivo polivalente, perché uno degli obiettivi del bando è proprio quello di sollecitare al massimo la socializzazione e promuoverla con la riqualificazione o la costruzione di spazi dedicati, esattamente come il nostro progetto prevede su tutte le zone della città su cui si riverseranno le risorse e le idee proposte”.