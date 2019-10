Stazione centrale di Pescara, in programma la riqualificazione dell'atrio

La riqualificazione dell’atrio di accesso della stazione centrale di Pescara.

Questo l'argomento dell'incontro di oggi, lunedì 7 settembre, tra il sindaco Carlo Masci e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane).

Al termine dell'incontro è emerso come la centralità dello scalo sarà rafforzata, individuando strategie e azioni congiunte tra Rfi e il Comune.

Saranno rese pienamente fruibili alle persone le aree interne della stazione, rendendo i luoghi più attrattivi con nuovi servizi di interesse pubblico e valorizzando le aree inutilizzate con nuove funzioni anche di carattere sociale, culturale, educativo e turistico. Il Comune di Pescara si è detto disponibile a mettere in atto le azioni necessarie a contenere gli iter autorizzativi, supportando Rfi, ove necessario, nell’individuazione di attività e servizi che valorizzino il potenziale strategico della stazione.

Il potenziamento dell’accessibilità, dell’integrazione modale e dell’attrattività delle stazioni sono parte fondamentale della strategia di Rfi e del Gruppo Fs Italiane, come indicato nel piano industriale 2019-2023. Il nuovo concept di stazione punta a svilupparne appieno il potenziale di nodo trasportistico e di polo di servizi, in osmosi con i territori serviti dalla rete ferroviaria, contribuendo al loro sviluppo sostenibile. Fattore chiave di successo è la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, per una piena valorizzazione tanto delle competenze che delle risorse economiche.