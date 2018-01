Rimborso libri scolastici Montesilvano, ecco entro quando presentare le domande

C’è tempo fino al 23 marzo per presentare le domande per il rimborso per l’acquisto dei libri scolastici per gli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Montesilvano. Per accedere al bando è necessario che l’alunno appartenga ad un nucleo familiare con reddito derivante dall’applicazione del valore I.S.E.E. pari o inferiore a €. 15.493,71.

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune. Ad esse andranno allegate la fattura di acquisto o ricevuta con scontrino fiscale, l’elenco dei testi acquistati e il modello I.S.E.E. I moduli sono scaricabili sul sito istituzionale o disponibili presso gli uffici del Comune.