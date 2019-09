Riforma portuale e corridoio V, il presidente della Camera di Commercio: "Serve un tavolo di lavoro con la Regione"

Avviare un tavolo di confronto per arrivare al risconoscimento, in sede europea, del nuovo assetto del corridoio V, così come proposto dalle associazioni di categoria nell'incontro di ieri 13 settembre riguardante la riforma portuale e la Zes. Il presidente della Camera di Commercio di Pescara / Chieti Strever chiede al presidente Marsilio di avviare un tavolo di confronto e di lavoro per arrivare ad una soluzione voluta e proposta da tutte le associazioni di categoria e dai sindacati, accogliendo la proposta del senatore Legnini di farsi portavoce per il governo centrale per accelerare i tempi della riforma:

Molti i benefici per le imprese riconosciuti dalle istituzioni e le associazioni presenti: nuovi traffici, intermodalità nei trasporti e capacità di attrarre ulteriori investimenti per lo sviluppo infrastrutturale dell’Abruzzo. All’asset delineato dal corridoio V si potrebbe, poi, intersecare quello tracciato dal corridoio Baltico Adriatico, attribuendo all’Abruzzo un ruolo di assoluta centralità. Per la associazioni di categoria il riconoscimento della diramazione del Corridoio V del Mediterraneo sarebbe facilitato, in sede europea, dal passaggio dell’autorità di sistema portuale da quella del Medio Adriatico Centrale con sede ad Ancona a quella del Mar Tirreno Centro Settentrionale che fa capo a Civitavecchia: passaggio dal quale potrebbe scaturire una nuova mappatura della Zes sulla cui messa a regime i comuni interni chiedono di accelerare, come esposto dal Sindaco di Sulmona Annamaria Casini presente all’incontro