Rifiuti, aumenti per la Tari ai commercianti? Confcommercio non ci sta

No all'aumento della Tari per i commercianti e le attività economiche. Il presidente di Confcommercio Pescara Danelli critica l'assessore Presutti che avrebbe intenzione di rialzare le tariffe tornando ai livelli del 2014 quando, lo ricordiamo, ci furono grandi proteste in città soprattutto da parte dei commercianti.

Secondo Danelli, non è possibile procedere a nuovi aumenti considerando che le tariffe sono comunque attualmente su quote fra le più alte d'Italia, in quanto sui commercianti si abbetterebbe un ulteriore salasso

"Ci saremmo aspettati invece, alla luce delle economie di scala derivante dalla fusione della società Attiva spa con Ambiente e Linda in un unico soggetto, e in considerazione del grave momento di crisi economica, una riduzione delle tariffe, in linea con il percorso virtuoso che avevamo avviato con gli Assessori Sammassimo e Sulpizio, tendente a riportare le tariffe gradualmente verso importi più sopportabili per le imprese. Inoltre, abbiamo sempre collaborato con l’Amministrazione Comunale e con Attiva per favorire incrementi nella percentuale della raccolta differenziata anche alla luce del fatto che ciò avrebbe comportato una la riduzione dei costi per i rifiuti da smaltire in discarica con conseguente abbassamento delle tariffe TARI così come avvenuto in tutti i comuni che hanno incrementato la cosiddetta “economia circolare”.

La quota della differenziata, ricorda Danelli, è passata al 50% a fronte di nessuna riduzione ed anzi di possibili aumenti che metterebbero in ginocchio il settore già penalizzato dalla crisi e dalle altre imposte. Inoltre la Confcommercio da anni chiede alcune misure come la ridefinizione delle superfici tassabili, la detassazione per le attività che producono e conferiscono rifiuti speciali, ridefizione dei coefficienti per le varie categorie produttive.