RIDING SEASON A BORGO D’ABRUZZO

Domenica 22 aprile il più grande raduno ufficiale di Harley Davidson

Il divertimento sgomma al Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo con un grande evento dedicato a tutti gli amanti delle Harley Davidson: domenica 22 aprile, infatti, c’è il Riding Season, il più grande raduno ufficiale degli amanti delle storiche motociclette.

Nata dall’omonima casa motociclistica statunitense nel 1903, l’Harley Davidson è diventata ormai un’icona riconoscibile anche solo dal suo storico rombo. La manifestazione che la celebra, completamente gratuita, ha inizio nel 1990 ed ha al suo seguito tantissimi biker da tutta Italia, ma è aperta a tutti. Per questo, la partecipazione alle varie edizioni del Riding Season è sempre molto alta e va ben oltre i gruppi degli affezionati centauri, raggiungendo anche le persone appassionate alla cultura custom o, semplicemente, incuriosite da un mondo così affascinante che richiama libertà e, al contempo, appartenenza. Basti pensare che, solo il Club Harley di Pescara, raccoglie 500 iscritti.

Una grande festa, quindi, con l’esposizione di circa cento modelli e gran parte della nuova collezione, merchandising ufficiale, una squisita degustazione e musica con DJ set. Ma non finisce qui: la grande novità è che i visitatori della Galleria potranno provare i modelli della nuova collezione 2018 nell’area esterna del centro.

L’appuntamento con le Harley Davidson è domenica 22 aprile al Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo, che diventerà la location perfetta per parcheggiare la modo e godersela in compagnia. Un grande evento e, al contempo, un’occasione unica per scoprire le novità del Centro e i suoi grandi marchi. Per rimanere aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Centro è possibile consultare il sito web www.cepagatti.gallerieauchan.it e la pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchanborgodabruzzo sempre aggiornata e ricca di contenuti.