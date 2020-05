Niente riapertura anticipata per le agenzie di scommesse: in Abruzzo resta la data fissata dal Governo per il 3 giugno

Nessuna riapertura anticipata rispetto alla data fissata dal Governo per le agenzie di scommesse in Abruzzo. lo ha chiarito l'assessore regionale Febbo intervenendo sul tema della sospensione delle attività delle agenzie di scommesse che, in base a quanto previsto dal decreto del 17 maggio del Governo, potranno riaprire i battenti dopo il 3 giugno, come per le sale slot e bingo.

L'assessore sottolinea come il portavoce della categoria Salerni, abbia in sostanza confermato tramite mail di condividere il suo operato riconsocendo che le agenzie non potranno riaprire prima del 3 giugno. Il governo regionale, aggiunge Febbo, ha lavorato e sta lavorando per riavviare quanto prima le attività produttive e commerciali con protocolli specifici anticipando in alcuni casi e per alcune categorie le riaperture rispetto ai tempi previsti dal Governo Conte.

Qualora le scelte del Governo nazionali dovessero cambiare, la Regione Abruzzo, ovviamente, sarà pronta per l'adozione di specifiche linee guida utili per sostenere la riapertura anche di questo segmento economico, importante per numero sia di aziende sia di lavoratori

Ricordiamo che i titolari e dipendenti di agenzie di scommesse, sale slot, vlt e sale bingo hanno annunciato una manifestazione di protesta in piazza Unione, davanti alla sede della Regione, per il 25 maggio.