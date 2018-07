RFI investe in Abruzzo, apre la Sala Controllo Circolazione di Pescara

E’ stato siglato l’accordo sindacale che sancisce l’organizzazione del lavoro della nuova Sala Controllo Circolazione di Pescara di RFI, la Società di gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Sono poco meno di 120 le unità che verranno impiegate nella nuova struttura, 45 le prime assunzioni già operate da RFI a cui seguiranno, nel breve e medio periodo, altri apporti di personale che faranno di Pescara il centro nevralgico del controllo della circolazione ferroviaria tanto della direttrice adriatica quanto delle linee interne di Abruzzo, Marche ed Umbria.

Questo il primo commento di Amelio Angelucci, Segretario Generale Aggiunto della Cisl Trasporti Abruzzo Molise, che prosegue:

“La Sala sarà operativa dal prossimo 1 dicembre e vedrà completarsi le dotazioni tecnologiche e strutturali nel corso del 2019. Sarà la prima Sala italiana integrata con Anas, cosa che permetterà risposte immediate e più efficaci in caso di criticità per la mobilità regionale. L’Abruzzo torna ad essere protagonista nell’ambito dello sviluppo infrastrutturale del nostro Paese” .

Federconsumatori Abruzzo esprime soddisfazione per l'istituzione della sala controllo a Pescara, ma chiede che ora si migliori anche l’offerta dei servizi:

"Per parlare di un'effettiva recuperata centralità di Pescara nella Direttrice Adriatica, non bisogna fermarsi a questi, pur importanti, cambiamenti strutturali. Occorre saper migliorare anche l'offerta dei servizi ferroviari".

Federconsumatori è impegnata da anni a sollecitare un miglioramento della mobilità tra l'Abruzzo e Milano. Miglioramento possibile già oggi utilizzando materiale ETR 500 per tutte le Frecce Bianche in circolazione lungo la Direttrice Adriatica.

"Con questa piccola modifica organizzativa, il tempo di percorrenza tra Pescara e Milano passerebbe dalle attuali 5h e 15' a circa 4 ore. Se poi i nostri referenti politico-istituzionali sapessero ottenere che almeno una Freccia Bianca mattutina Bari-Milano fermasse solo a Foggia, Pescara e Bologna, il tempo di percorrenza tra Pescara e Milano potrebbe già oggi, attestarsi intorno alle 3h e 45'. Considerando poi che lungo la DA sono in corso lavori per la “velocizzazione”, lavori che renderanno possibile viaggiare a una velocità di 200 Km/h, nel giro di un paio d'anni tutte le Frecce in circolazione lungo la DA potranno collegare Pescara a Milano in 3 h e 30'. Bisogna infine ricordare che gli ETR 500 sono già stati utilizzati qualche decennio fa lungo la DA; sono poi stati trasferiti sulla linea Napoli-Roma-Milano, quando su quella linea è stata inaugurata l'Alta Velocità. Adesso sulla Napoli-Roma-Milano gli ETR 500 cominciano a eccedere e vengono utilizzati anche per il trasporto delle merci. E' difficile credere che gli ETR 500 siano più utili nel trasportare merce tra Caserta e Bologna, anziché persone lungo la Direttrice Adriatica".