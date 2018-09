"Resto al Sud": a Pescara la presentazione del progetto per sostenere i giovani imprenditori locali

Martedì 2 ottobre un importante appuntamento per i giovani imprenditori che intendono investire sul proprio futuro rimanendo nelle regioni d'origine del centrosud. Si chiama "Resto al sud. Per chi crede nella propria terra e nel domani" e verrà presentato all'Auditorium Petruzzi a partire dalle ore 9.

Il progetto sostiene dunque le nuove attività imprenditoriali di giovani fra i 18 e 35 anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Saranno presenti Marco Alessandrini, Giovanni Lolli Vicepresidente Regione Abruzzo, Lorenzo Piatti Direttore Commerciale regionale Intesa Sanpaolo, Gianfranco Mancini Presidente Intercredit ed i rappresentanti di Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia.