Rei, l'avviso del Comune di Pescara: "Domani 28 febbraio ultimo giorno utile"

Aggiornamenti importanti dal Comune di Pescara per tutti i beneficiari del Rei, il Reddito di Inclusione. Il 15 gennaio scorso infatti è scaduto il termine per la presentazione del nuovo Isee 2019, necessario per ottenere il rinnovo del contributo economico, pena la sospensione del beneficio.

Inoltre domani, giovedì 28 febbraio, è l'ultimo giorno utile per effettuare la domanda presso il Punto di Accesso REI, sito al primo piano del Palazzo di Città (sede ex INPS) in Piazza Italia 13, aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Dal 1 marzo non potrà più essere richiesto e dal mese di aprile non sarà più riconosciuto e rinnovato. Per coloro che già hanno avuto il contribuito prima del 1 aprile 2019, il beneficio sarà ancora erogato per la durata inizialmente prevista, con la possibilità di richiedere poi il reddito di cittadinanza che però non è compatibile con la contemporanea erogazione del Rei.

Per questo, il Comune invita tutti a provvedere immediatamenti persso i Caf di competenza. Per informazioni telefonare:

085 428 3039 – 085 428 3051 – 085 428 3060 il lunedì, martedì e giovedì dalle 12 alle 13.

Inoltre, per conoscere lo stato di avanzamento della domanda è possibile contattare il contact center Inps al numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile.