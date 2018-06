La Regione stanzierà 1,5 milioni in tre anni per sostenere gli Istituti Tecnici Superiori

Oggi a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, l'assessore alla Formazione e all'Istruzione Marinella Sclocco ha annunciato lo stanziamento di 1 milione e mezzo di euro nel triennio 2018-2020 che si aggiunge alle risorse, pari ad 1 milione 250mila euro, con cui la Regione ha sostenuto la nascita degli ITS nel biennio precedente (2016-17).

L'occasione è stata data dalla presentazione del nuovo Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile di Ortona: 20 diplomati, infatti, potranno iscriversi al corso biennale di tecnico per il trasporto e la logistica che sarà avviato ad ottobre prossimo presso l'Istituto Acciaiuoli-Einaudi.

Il nuovo ITS MO.ST (il quinto in Abruzzo) nasce con l'intento di affiancare competenze e conoscenze alle leve del cambiamento della domanda mondiale, divenuta sempre più social con gli acquisti on-line e più esigente nella qualità e nei tempi di consegna. Gli allievi (tra i 19 e i 35 anni) potranno formarsi in aziende leader nel settore trasporti e della logistica.