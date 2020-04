La Regione Abruzzo sblocca 100 milioni di euro per il pagamento alle imprese

La Regione Abruzzo ha sbloccato fondi pari a 100 milioni di euro per il pagamento alle imprese.

Come afferma il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, si tratta di «una boccata di ossigeno per l'economia abruzzese per affrontare la crisi».

La giunta regionale ha deciso di semplificare i controlli consentendo una potente iniezione di liquidità.



La delibera, proposta da Marsilio, è stata approvata e modifica le procedure dei "controlli di primo livello" nell'erogazione dei fondi Fsc 2007-13 e 2014-20. La semplificazione prevista (e valida per tutto il periodo dell'emergenza) consentirà di immettere liquidità nel sistema economico regionale, pur nella correttezza e regolarità delle spese finanziate. I controlli, in questa fase emergenziale, verranno fatti a posteriori, mentre alle imprese verranno liquidati subito gli importi dovuti.

Questo quanto dichiara Marsilio:

«Si tratta di effettuare pagamenti a fronte di opere e forniture rese per una cifra che può arrivare anche a 100 milioni di euro fatte le debite proporzioni, è come se lo Stato sbloccasse quattro o cinque miliardi di pagamenti alle imprese. Per l'economia abruzzese si tratta di una poderosa iniezione di liquidità, che aiuterà le imprese ad affrontare la crisi e ad andare avanti».