Reddito e pensione di cittadinanza, a Pescara accolte migliaia di domande

Sono quasi 6mila le persone che nella provincia di Pescara percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza.

A dirlo sono i dati forniti dall'Inps aggiornati al 4 settembre 2019.

Nello specifico, nella nostra provincia sono state presentate 8.441 domande in totale.

Di queste ne sono state accettate 5.723 per un totale di 12.757 persone che in media percepiscono 456,99 euro.

In lavorazione ci sono 422 richieste mentre la domande respinte o cancellate sono 2.296. La provincia di Pescara, in Abruzzo (31.755 le richieste totali di cui 20.617 accolte, 1.737 in lavorazione e 9.401 respinte), è la prima seguita da dall'Aquila (5.449, 12.030, 453,26 euro), Chieti (5.318, 12.032, 436,55 euro) e Teramo (4.127, 9.252, 456,75 euro).

A livello nazionale, sempre al 4 settembre, risultano pervenute all'Inps 1.460.463 domande di cui 960.007 sono state accolte, 90.812 sono in lavorazione e 409.644 sono state respinte o cancellate. L'Abruzzo rappresenta il 2,2 per cento a livello nazionale. La maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del Sud e nelle Isole (55,6%), seguite dalle regioni del Nord (27,9%) e da quelle del Centro con 230mila domande (16,4%). Delle 960.007 domande accolte, 842.787 riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2.214.911 di persone coinvolte, le restanti 117.220 sono nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza, con 13.512 persone coinvolte.