Reddito di cittadinanza, in provincia di Pescara accolte 5.393 richieste

Sono in totale 5.393 le richieste accolte in provincia di Pescara per il reddito di cittadinanza.

A farlo sapere è il deputato Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle che fornisce anche i dati relativi a tutto l'Abruzzo.

In Abruzzo le richieste accolte sono state 19429 ci cui 5393 in provincia di Pescara, 5165 in provincia di Chieti, 4984 in provincia dell’Aquila e 3887 in provincia di Teramo.

Analizzando il dato cittadino emerge come a Pescara siano state accolte 2424 domande mentre a Montesilvano sono state 1.087. In tutta la regione invece le richieste sono state pari a 19.429 (896.173 in tutta Italia).

Questo il commento di Colletti: