Reddito di cittadinanza, crescono le domande per il posto di Navigator

L'agenzia Anpal ha comunicato il dato aggiornato al 30 aprile dei candidati al ruolo di Navigator, la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita ai Centri per l'Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dal reddito di cittadinanza. La fase di reclutamento prevede una preselezione, visto il numero di domande pervenute che supera di venti volte la soglia di ammissione.

Saranno infatti ammessi al quiz, unico test previsto, i primi 280 candidati per la provincia di Pescara, in concorso per i 14 posti di lavoro disponibili. La graduatoria predilige i laureati con punteggio alto e i più giovani d'età. Non sono previste prove scritte e orali. L'incarico dura 2 anni con uno stipendio mensile di circa € 1500 netti. le domande vanno presentate entro le ore 12 di mercoledì 8 maggio su http:// selezionenavigator. anpalservizi.it.