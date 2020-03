Cna, Confcommercio e Confesercenti insieme per un week end di solidarietà dedicato alla salute delle donne

Fine settimana all'insegna della solidarietà per la tutela della salute delle donne quello in arrivo a Pescara e Montesilvano, grazie all'iniziativa organizzata da Cna, Confcommercio e Confesercenti e da “Viviamo Pescara” e “Montesilvano nel cuore”. Prevista, infatti, una raccolta fondi nelle attività commerciale ed esercizi pubblici aderenti per i progetti di Komen Italia, associazione basata sulvolontariato, in prima linea da vent’anni ormai nel campo della lotta e della prevenzione dei tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

Un “Pink weekend” che punta a riportare a Pescara la "Carovana della prevenzione" per sensibilizzare le donne al tema della prevenzione e screening. Simbolo dell'iniziativa un salvadanaio con i colori di Komen Italia che permetterà agli avventori e clienti di effettuare la donazione. A fine mese previsto un evento per la consegna del ricavato della tre giorni di solidarietà, legato all'imprenditoria in rosa.

Da ottobre 2018 Komen Italia è presente anche in Abruzzo con un suo comitato regionale, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per le “Donne in Rosa” (donne che si sono confrontate con un tumore del seno in passato o che stanno ancora combattendo la loro battaglia) in regione e di diffondere la cultura della prevenzione.