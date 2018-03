Aumenti sulla bolletta della luce, raccolta firme dell'Unione Difesa Consumatori

Con delibera n. 50/2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deciso di ripartire tra i cittadini che pagano regolarmente le bollette i costi delle morosità di altri e delle insolvenze delle aziende del settore in difficoltà. Tale decisione, secondo l'Unione Difesa Consumatori (U.DI.CON.), è assolutamente iniqua oltre che inaccettabile, ed è per questo motivo che l'U.DI.CON., a seguito delle proteste e delle segnalazioni sugli organi d'informazione e sui social di coloro che pagano regolarmente e non hanno intenzione di vedersi addebbitare spese non dovute, ha avviato in tutta Italia una raccolta firme per chiedere alle istituzioni competenti la revisione integrale della delibera.

L’associazione intende chiedere all'Autorità una revisione integrale della normativa, la partecipazione a un tavolo di lavoro e l’annullamento di aumenti da parte dei gestori. L'Associazione, tramite i suoi legali, presenterà presto un ricorso al TAR contro la delibera dell'ARERA. A tal proposito, il Presidente regionale dell’U.DI.CON., l'Avv. Stefania Centorame, ha commentato: