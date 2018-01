Provincia, lavori stradali: sopralluogo del presidente Di Marco a Pescosansonesco, Corvara e Pietranico

Sopralluogo del presidente della Provincia Di Marco, assieme alla vice presidente Sarra, nel comparto sud del territorio pescarese dove sono aperti diversi cantieri stradali. In particolare, Di Marco si è concentrato sul tratto fra Corvara (Bivio San Biagio – Forca di Penne) e Pescosansonesco, dove una serie di frane avevano reso problematica la circolazione dei mezzi, a causa dei

rallentamenti dovuti i tratti a senso alternato. I lavori sono ormai terminati: manca solo il tappetino d’asfalto, la cui posa in opera necessita di temperature più miti e costanti. Pertanto si dovrà aspettare un altro mese almeno per completare il lavoro.

Lavori in corso anche sulla S.P. 64 (Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone) mentre sempre Di Marco ha avuto modo di incontrare il sindaco di Pietranico che ha evidenziato diverse criticità per la viabilità in alcuni tratti di competenza provinciale, ed il presidente ha garantito che a breve l'attenzione sarà rivolta anche in quella zona.