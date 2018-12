Proroga delle concessioni balneari nel bilancio di Governo: soddisfatti i balneatori

Uno spiraglio positivo verso il futuro degli stabilimenti balneari abruzzesi ed italiani. Così il presidente del Sib/Confcommercio Padovano interviene in merito all'inserimento dell'emendamento nella legge di bilancio del Governo per la proroga delle concessioni balneari.

Padovano sottolinea come i balneatori abbiano presidiato i lavori parlamentari per ottenere questo primo importante passo verso la proroga delle concessioni:

Aspettiamo, naturalmente, di vedere la norma per un giudizio definitivo ma, fin da subito, possiamo dire che la notizia fornita dalle forze di Governo viene accolta con grande sollievo e soddisfazione dalle 30.000 famiglie di balneari e in modo particolare dalle 3.000 aziende che hanno visto gli impianti balneari distrutti dalle recenti mareggiate.

Potranno iniziare tutti a lavorare per rimetterli in funzione in vista della prossima stagione estiva e, soprattutto, potranno ripartire gli investimenti, bloccati da troppo tempo, in questo cruciale settore economico del Paese, per affrontare al meglio l'agguerrita concorrenza internazionale.