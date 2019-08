Autostrade A24-A25, prorogato il blocco aumento pedaggi

L'uamento dei pedaggi delle autostrade abruzzesi A24-A25 è stato prorogato.

A farlo sapere è il ministero dei Trasporti e Infrastrutture con una nota.

Questo quanto fanno sapere dal Ministero:

"Nell'ambito del confronto tra il Mit, in veste di concedente, e il concessionario Strada dei Parchi circa il rinnovo del Pef e il contestuale piano stralcio per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, è giunto l'accordo, durante un tavolo al Ministero, per un'ulteriore proroga del blocco degli aumenti dei pedaggi dal 31 agosto fino al prossimo 30 novembre".