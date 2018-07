La Notte dei Saldi a Pescara: ecco il programma dell'edizione 2018

Un fine settimana all'insegna di eventi e tanti appuntamenti da non perdere. "La notte dei saldi", nel centro di Pescara apertura straordinaria dei negozi fino a tarda notte: eventi, musica, drink & food.

Quindi intrattenimento lungo le strade, concerti, dj set ed eventi: la notte di sabato 7 luglio, giorno d'avvio dei saldi estivi in Abruzzo, si trasforma in evento. Sono diversi i punti di musica dal vivo nel centro della città inseriti nel programma della Notte dei Saldi, organizzata dal Comune di Pescara, assessorato alle Attività produttive in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato.

Non ci saranno strade chiuse e il parcheggio sarà gratuito nell’area di risulta a partire dalle 18. Sarà attivo anche un gruppo di influencer nelle strade del centro commerciale naturale per far diventare social la Notte dei Saldi.