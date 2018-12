Progetto area di risulta, Confcommercio sull'approvazione: "Grave errore dell'amministrazione comunale"

Un grave errore. Così la Confcommercio Pescara ribadisce la propria contrarietà al progetto di riqualificazione dell'area di risulta approvato dal consiglio comunale. L'associazione attacca l'amministrazione comunale contestando diversi punti del progetto, a partire dalla cessione dei parcheggi ad un soggetto privato:

Era fondamentale mantenere la gestione pubblica dei parcheggi con tariffe bloccate, raddoppiare anziché diminuire il numero dei posti auto, e prevedere un cronoprogramma con l'mpegno a realizzare il parco centrale solo dopo l'apertura dei nuovi parcheggi in

modo da non lasciare neanche un giorno il centro commerciale naturale senza posti auto.

L'amministrazione comunale ha deciso di non ascoltarci e ne prendiamo atto ma continueremo a contrastare il provvedimento con le osservazioni. Resta il fatto di un altro clamoroso errore dopo quello fatto con l'approvazione del mercatino etnico di cui cittadini e commercianti si ricorderanno alle prossime elezioni