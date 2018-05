‘Progetto Abruzzo’ per la promozione del turismo in provincia di Pescara

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda per accedere ai voucher del “Progetto Abruzzo”, un’iniziativa del sistema camerale abruzzese rivolta agli operatori del turismo della provincia di Pescara e finalizzata alla valorizzazione dei territori, delle tipicità, delle eccellenze e dei borghi.

Il progetto è dedicato alla promozione dell’immagine turistica della regione Abruzzo, nell’ambito di una logica trasversale, che interessi tutte le attività e categorie economico-produttive.

Si realizza attraverso l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese del settore del turismo, per interventi in tema di digitalizzazione e in particolare per iniziative riconducibili a percorsi formativi o servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia industria.