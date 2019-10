Terremoto Abruzzo, finanziati 14 progetti di ricostruzione delle scuole: 4 nel Pescarese

Sono stati finanziati 14 progetti per la ricostruzione post sisma delle scuole abruzzesi.

E 4 dei 14 progetti riguardavano altrettante scuole in provincia di Pescara.

«La notizia della pubblicazione della graduatoria delle scuole colpite dal sisma del 2016 e del 2017, ammesse a contribuzione, porta in Abruzzo oltre 40 milioni di euro sui 120 disponibili dal bando per il Centro Italia», fa sapere il presidente Marco Marsilio, «un risultato importante per la Regione Abruzzo alle prese con un difficile processo di ricostruzione. La posizione in graduatoria dei progetti per le scuole abruzzesi rappresenta la dimostrazione che, quando si distribuiscono i fondi su bisogni reali e dimostrati, all'Abruzzo spetta molto di più di quel 10% attribuito in questi ultimi tre anni. Percentuale che è uno dei principali motivi che ha causato la situazione di stallo e di ritardo con cui si sta affrontando la ricostruzione in Abruzzo».

Tra le scuole la cui progettazione è stata inserita nella graduatoria del Ministero 4 sono in provincia di Pescara: