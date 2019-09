Prodotti Bio, anche l'olio di Moscufo al Sana di Bologna

Anche l'olio extravergine d'oliva Bio di Moscufo fra i quattro prodotti che rappresenteranno l'Abruzzo al Sana di Bologna, il salone internazionale dedicato al biologico e naturale. La nostra Regione sarà presente con il mercato di Campagna Amica di Coldiretto Abruzzo dal 6 al 9 settembre.

I prodotti abruzzesi saranno esposti assieme ad altre eccellenze italiane del Made In Italy e del settore Bio; oltre all'olio di Moscufo dell'azienda di Antonella Ciarcelluto, ci sarà anche il miele di Castel di Sangro di David Lombardossi ed i tartufi dell'azienda Fasciani di Kashina Svetlana (Molina Aterno).

Coldiretti sottolinea come anche in Abruzzo la domanda di prodotti biologici sia in continua crescita: