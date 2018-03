Prestito digitale dei libri, tutti in Rete con 'MediaLibraryOnLine'

Arriva in Abruzzo il progetto MediaLibraryOnLine (Mlol), prima rete italiana di biblioteche per prestito digitale.

"Il Mlol permetterà a tutti gli abruzzesi, dopo semplice registrazione presso le quattro ex biblioteche provinciali, di avere accesso, tramite tablet, computer, telefonini, a 25mila e-book, musica, film, 7mila quotidiani italiani e stranieri, banche dati, corsi di formazione online e archivi di immagini", è stato spiegato in conferenza stampa, nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, da Luciano Monticelli, consigliere regionale Delegato alla Cultura, e Francesco Di Filippo, direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.

"Si tratta - ha aggiunto Monticelli - della prima e più importante piattaforma per il prestito digitale in Italia, disponibile in oltre 5mila biblioteche di 19 Regioni e 9 Paesi stranieri".