A Pescara la 5a edizione del Premio giornalistico “Words of Wine - Parole di Vino”

Si terrà venerdì 18 maggio a Pescara la cerimonia di assegnazione del premio giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di Vino”, con cui il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo celebra il racconto delle sue eccellenze enoiche. Precedono la cerimonia due tavole rotonde sul tema della comunicazione del vino e del territorio.

Giunto ormai alla sua quinta edizione, il premio giornalistico Words of Wine esprime la volontà del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo di valorizzare la narrazione dei propri vini e territori per aumentarne la conoscenza.

L’appuntamento di quest’anno riveste una particolare importanza dal momento che si lega al cinquantenario dall’istituzione della denominazione di origine Montepulciano d’Abruzzo, vino principe della regione. Dopo gli appuntamenti fieristici di Prowein e Vinitaly, il premio Words of Wine costituisce quindi la tappa successiva in un piano di promozione che ha visto il Montepulciano d’Abruzzo al centro di ogni iniziativa.

Il tema del racconto dei territori e dei loro prodotti sarà anche il focus di due tavole rotonde che si terranno contestualmente. Un panel di giornalisti e opinion leader di caratura nazionale ed internazionale darà vita ad un dibattito sul futuro della comunicazione e sulle buone pratiche per un’efficace promozione territoriale. Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, aziende, giornalisti e blogger volta a sviluppare una riflessione strategica in un contesto mediatico in continuo cambiamento.

“Il premio giornalistico internazionale “Words of Wine – Parole di Vino” vuole dare un impulso ad un settore chiave per la nostra agricoltura e per l’economia dell’intero territorio regionale, che merita di essere adeguatamente valorizzato, anche in termini di enoturismo”, afferma Valentino Di Campli, Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. “Questa edizione del premio sarà dedicata in particolare alla celebrazione del nostro Montepulciano d’Abruzzo: riconosciuto ormai universalmente come uno dei grandi rossi italiano, è il simbolo del percorso qualitativo che il settore vitivinicolo della nostra regione ha compiuto negli ultimi decenni. Il lavoro che ancora ci aspetta negli anni a venire è quello di accrescere la conoscenza di un prodotto di qualità assoluta da parte dei consumatori. Words of Wine rappresenta un piccolo tassello in una traiettoria di crescita che non può prescindere dal coinvolgimento degli operatori della comunicazione”.