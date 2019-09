Premio Cambiamenti, la Cna valorizza i giovani imprenditori abruzzesi

Un premio con un contributo economico e diversi benefit per i giovani imprenditori che decidono con coraggio di buttarsi sul mercato con un'attività autonoma. Presentato dalla Cna il “Premio Cambiamenti” voluto dall'associazione di categoria a livello nazionale con diffusione regionale sul territorio. A presentare il premio, il coordinatore abruzzese Silvio Calice:

Sono in palio 20mila euro per il vincitore, numerosi benefit sotto forma di servizi e di adesione a un network di contatti qualificati. Ma anche l’occasione di creare rapporti e contatti attorno a valori che riguardano l’uso della rete, le nuove tecnologie, ma anche l’eco-sostenibilità: insomma, una sorta di nuovo Umanesimo che i giovani imprenditori stanno costruendo

L'Abruzzo, sottolinea la Cna, è una delle regioni con il maggior numero di giovani imprenditori che aprono nuove imprese, ben 68 nel 2018 un numero superiore a Lazio, Piemonte o Sicilia:

Un settore produttivo che scommette non solo sul vigore e lo slancio giovanile dei suoi protagonisti, ma pure sul legame con i centri di ricerca (valga per tutti il caso dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare), o gli stessi atenei: non sarà un caso, allora, se il percorso abruzzese si concluderà alla Facoltà di Economia dell’università d’Annunzio, a Pescara, dove una giuria composta in parte da esperti, in parte da studenti, giudicherà le imprese più meritevoli, tra cui quella designata a rappresentare l’Abruzzo nella finale nazionale