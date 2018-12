Natale, Marrone: “Sarà all’insegna della tradizione e della lotta allo spreco alimentare”

“Sarà un Natale all’insegna della tradizione e della lotta allo spreco alimentare. I dati dell’indagine della Federazione Italiana Pubblici Esercizi confermano che i ristoranti restano un punto di riferimento per la convivialità familiare, sia che si tratti di piccole famiglie che di famiglie numerose. Nel primo caso la scelta del ristorante è dettata soprattutto dalla voglia di stare in un ambiente dove c’è gente, nel secondo dal desiderio di rilassarsi non dovendo pensare né alla spesa né alla cucina”.