"Crescerà la povertà", Confcooperative lancia l'allarme sui redditi degli abruzzesi. A parlare è il presidente Massimiliano Monetti, che snocciola i dati di un’analisi del reddito Irpef dei nostri corregionali nel 2017, realizzata dal Centro Studi dell’Agenzia per l’Abitare:

“Già il quadro di partenza non è rassicurante. Con la crisi economica che si preannuncia particolarmente dura, moltissime persone perderanno il lavoro e quindi la fascia di popolazione fragile, che oggi vive con meno di 800 euro al mese, aumenterà significativamente, con quel che ne consegue in termini di capacità di spesa e di accesso a servizi essenziali come la salute e l’assistenza. In tanti si preoccupano giustamente per la ripresa economica, ma al tempo stesso dobbiamo essere pronti a fronteggiare un’emergenza sociale”.