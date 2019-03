Chiude l'ufficio postale di via Monti (dietro San Cetteo) per lavori di riqualificazione

Chiude l'ufficio postale di via Monti all'angolo con via dei Bastioni (dietro alla cattedrale di San Cetteo) a Pescara.

Molti gli utenti che da ieri, giovedì 14 marzo, si sono recati alle Poste ma con sorpresa hanno trovato l'ufficio chiuso.

Oggi, Poste Italiane fa sapere che fino a fine mese l’ufficio postale di Pescara 1 sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e per questo motivo resterà chiuso al pubblico.

I lavori di ristrutturazione prevedono, tra l'altro, l'installazione di nuovi impianti di condizionamento e illuminazione a led. Durante il periodo dei lavori, ovvero fino al 30 marzo, nella sede di corso Vittorio Emanuele II sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di via Monti per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Gallery