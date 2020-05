Poste, ecco gli uffici postali che riaprono in provincia di Pescara (anche di pomeriggio)

Domani, in concomitanza con l'avvio della cosiddetta fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus), riaprono diversi uffici postali della provincia di Pescara.

A farlo sapere è Poste Italiane che comunica quali saranno gli uffici che torneranno a operare e quelli che lo faranno con il doppio turno di mattina e pomeriggio da domani, lunedì 4 maggio.

A Pescara tornerà ad avere l'apertura pomeridiana l'ufficio postale di via Cavour mentre in provincia il doppio turno riguarderà l'ufficio postale 1 di Città Sant'Angelo in via Cilli e le aperture dal lunedì al sabato a Civitaquana, Cugnoli e Villanova di Cepagatti.

Nello specifico, l’ufficio postale di Pescara 4 (via Cavour) tornerà a garantire l’orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19:05 (il sabato fino alle 12:35). In città, sono aperti con modalità “doppio turno” anche le sedi di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 3 (viale D’Annunzio), Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 8 (via Verrotti).

Novità anche in provincia dove, sempre da domani, torna l’apertura pomeridiana nell’ufficio postale di Città Sant’Angelo 1 (via Cilli) e viene ripristinata l’apertura dal lunedì al sabato a Civitaquana, Cugnoli e Villanova. In tutta la provincia di Pescara sono aperti 79 uffici postali su 80 complessivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.